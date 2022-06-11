Чесноков считает, что Медведев был бы претендентом на победу в Уимблдоне-2022

Полуфиналист «Ролан Гаррос-1989» и двукратный победитель турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков остался доволен выступлением российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), который выиграл у француза Адриано Маннарино со счетом 7:5, 7:5.

«Сегодня был матч между двумя игроками, которые хорошо играют на траве. Маннарино сейчас занимает 70 строчку рейтинга, но, если бы все турниры проходили на траве, он был бы точно в топ-20.

То, что Даниил его прошел – это очень хороший фактор. Медведев отлично сыграл на траве, и я бы назвал его претендентом на Уимблдон, если бы он там участвовал», - сказал Чесноков «Чемпионату».

В финале соревнований россиянин встретится с хозяином соревнований Тимом ван Рейтховеном. В полуфинале турнира голландец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.