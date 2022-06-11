Тарпищев не рассчитывает на то, что Уимблдон поменяет решение и допустит россиян до турнира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что организаторы Уимблдона-2022 не поменяют решение относительно участия российских теннисистов на турнире.

«Вряд ли организаторы Уимблдона поменяют свое решение. Великобритания – консервативная страна в теннисе. Я не помню, чтобы у англичан были случаи, когда кто-то повлиял на них и они поменяли свое решение, которое взвешенно приняли», - сказал Тарпищев «Чемпионату».

Напомним, россияне и белорусы были отстранены от турнира якобы по соображениям безопасности участников соревнований и их семей, а также возможного использования успехов спортсменов в качестве пропаганды России.

Позже несогласные с этим решением АТР, WTA и ITF в ответ решили не разыгрывать рейтинговых очков на британском турнире «Большого Шлема».