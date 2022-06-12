Александрова обыграла Соболенко в двух сетах и стала победительницей турнира в Хертогенбосе

Сегодня, 12 июня, состоялся финальный матч турнира WTA-250 в Хертогенбосе (Нидерланды) между россиянкой Екатериной Александровой и представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Отметим, что Александрова одержала победу над своей соперницей со счетом 7:5, 6:0. Игра продолжалась 1 час 18 минут. На счету россиянки, являющейся 30-й ракеткой мира, пять подач навылет, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Ее соперница оформила три эйса, допустила четыре двойных и реализовала один брейк из пяти.

Таким образом, Александрова завоевала свой второй титул WTA в одиночном разряде. Ранее 27-летняя спортсменка побеждала в 2020 году на турнире в Шэньчжэне.