Медведев проиграл ван Рийтховену в финале турнира Хертогенбосе

Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл финале турнира в Хертогенбосе Тиму ван Рийтховену из Недерландов со счетом 4:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час и 1 минуту.

Медведев за встречу пять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал один брейкпоинт из двух.

На счету ван Рийтхована также пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре брейка при десяти возможностях взять гейм на подаче россиянина.

Напомним, что в нидерландском Херттогенбосу проходили турниры категории 250 как у мужчин, так и у женщин, где победу одержала россиянка Екатерина Александрова.