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Тарпищев назвал слагаемые победы Александровой над Соболенко

Россиянка завоевала свой первый в карьере титул на траве
12 июня 2022 17:22
автор: Александр Шульгин

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Екатерины Александровой над белоруской Ариной Соболенко в финале турнира в Хертогенбосе.

«На траве у Александровой есть игра на задней линии. Чем сильнее мяч летит, тем ниже отскок. Она ровно провела матч, сыграла от первого до последнего очка. Главное было держать стабильность. Соболенко после первого сета потерялась, наделала много ошибок. Для Александровой это отличная победа, хороший эмоциональный заряд. Она будет стабильнее после нее», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Отметим, что Александрова одержала победу над своей соперницей со счетом 7:5, 6:0. Игра продолжалась 1 час 18 минут. На счету россиянки, являющейся 30-й ракеткой мира, пять подач навылет, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Ее соперница оформила три эйса, допустила четыре двойных и реализовала один брейк из пяти.

Таким образом, Александрова завоевала свой второй титул WTA в одиночном разряде. Ранее 27-летняя спортсменка побеждала в 2020 году на турнире в Шэньчжэне.

источник: Чемпионат.com
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