Ольховский не смог объяснить поражение Медведева от ван Рийтховена в финале турнира в Хертогенбосе

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от представителя Нидерландов Тима ван Рийтховена (4:6, 1:6) в финале турнире в Хертогенбосе.

«Объективно сказать, что произошло, я не берусь. Даня до этого показывал более уверенную игру. Возможно, соперник как-то неудобно играл, может, с самочувствием что-то.

Что касается самочувствия Дани, мы же смотрим со стороны, не знаем внутреннее состояние. На мой взгляд, голландец отыграл очень чистенько, очень хороший стиль показал для травы, для этого корта. Даня не так здорово подавал, делал ошибки. Все это сложилось так, что победу одержал голландец», - приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Напомним, что в нидерландском Херттогенбосе проходили турниры категории 250 как у мужчин, так и у женщин, где победу одержала россиянка Екатерина Александрова.

Добавим, что с понедельника Медведев вернется на первую строчку рейтинга АТР.