«Надаль и Джокович не позволили бы». Чесноков - о неудаче Медведева в финале турнира в Хертонгебосе

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от представителя Нидерландов Тима ван Рийтховена (4:6, 1:6) в финале турнире в Хертогенбосе.

«205-й игрок разгромно обыгрывает второго в мире. Разгромный счёт говорит о том, что сегодня игроки поменялись уровнями. Должно было быть всё наоборот. Игрок третьей сотни вдруг такое совершает! Это немыслимо. Ни Надаль, Ни Джокович не позволили бы себе так разгромно проигрывать в финале. Не понимаю, что произошло», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, что в нидерландском Херттогенбосе проходили турниры категории 250 как у мужчин, так и у женщин, где победу одержала россиянка Екатерина Александрова.