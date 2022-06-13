Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира, Джокович опустился на третье место рейтинга ATP

В понедельник, 13 июня, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.
Отметим, что на первом месте расположился россиянин Даниил Медведев, набравший 7950 очков. На вторую строчку поднялся представитель Германии Александр Зверев (7075). Тройку лучших замкнул серб Новак Джокович (6770), ранее являвшийся лидером рейтинга.
Добавим, что еще один россиянин Андрей Рублев остался на восьмой позиции (4125). Его соотечественники, а именно Карен Хачанов и Аслан Карацев, идут 23-м и 38-м соответственно.
источник: ATP