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Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира, Джокович опустился на третье место рейтинга ATP

Вторым идет немец Александр Зверев.
Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира, Джокович опустился на третье место рейтинга ATP
13 июня 2022 08:17
автор: Владислав Корегин
автор фото: Федерация тенниса России

В понедельник, 13 июня, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что на первом месте расположился россиянин Даниил Медведев, набравший 7950 очков. На вторую строчку поднялся представитель Германии Александр Зверев (7075). Тройку лучших замкнул серб Новак Джокович (6770), ранее являвшийся лидером рейтинга.

Добавим, что еще один россиянин Андрей Рублев остался на восьмой позиции (4125). Его соотечественники, а именно Карен Хачанов и Аслан Карацев, идут 23-м и 38-м соответственно.

источник: ATP
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Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира, Джокович опустился на третье место рейтинга ATP
Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира, Джокович опустился на третье место рейтинга ATP
Вторым идет немец Александр Зверев.
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