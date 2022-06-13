Тарпищев назвал Медведева легендарным теннисистом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на появившуюся новость о том, что Даниил Медведев поднялся на первое место обновленного рейтинга ATP.

Напомним, что 26-летний россиянин стал первой ракеткой мира, набрав 7950 очков. На вторую строчку поднялся представитель Германии Александр Зверев (7075). Тройку лучших замкнул серб Новак Джокович (6770), ранее являвшийся лидером рейтинга.

– Я от всего сердца поздравляю Даниила! Он уже легендарный теннисист, Даниил – один из наших мушкетеров, которые становились первыми в мире! Он сделал столько чудес уже со своим теннисом, что можно говорить только самое лучшее, самые большие похвалы, – цитирует Медведева «РИА Новости».

Добавим, что ранее Медведев уже занимал первое место в рейтинге ATP на протяжении трех недель.