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Касаткина вышла во второй круг турнира в Берлине, обыграв Калинину из Украины

Россиянка победила свою соперницу в трех сетах.
13 июня 2022 15:13
автор: Владислав Корегин

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно преодолела барьер первого круга турнира в Берлине, победив представительницу Украины Ангелину Калинину – 5:7, 6:3, 6:1.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 2 часа 16 минут. На счету россиянки, занимающей 12-е место в рейтинге WTA, пять подач навылет, две двойных ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 21. Ее соперница оформила два эйса, допустила восемь двойных и реализовала четыре брейка из семи.

Добавим, что во втором круге Касаткина сыграет либо со своей соотечественницей Екатериной Александровой, либо с Мариной Заневской из Бельгии.

источник: «Советский спорт»
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