Дарья Касаткина оказала помощь украинской теннисистке, получившей травму во время матча

Российская теннисистка Дарья Касаткина помогла представительнице Украины Ангелине Калининой во время матча первого круга турнира в Берлине.

Как сообщает «РИА Новости», в начале второго сета соперница россиянки подвернула ногу – ей не удалось сразу подняться с корта. После чего Касаткина подошла к Калининой и отдала ей пакет со льду, чтобы она приложила его к поврежденному участку.

Напомним, что россиянка, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, победила Калинину со счетом 5:7, 6:3, 6:1. Во втором круге 25-летняя спортсменка сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Марина Заневская (Бельгия).