Рублев уступил Басилашвили в первом круге турнира в Халле

Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах оказался сильнее представителя Грузии Николоза Басилашвили в первом круге в немецком Халле. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4 в пользу восьмой ракетки мира.

Рублев десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

На счету Басилашвили - шесть эйсов, две двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из семи.

За выход в третий круг Николоз поборется с победителем матча Оскар Отте (Германия) - Миомир Кецманович (Сербия).