Тарпищев - о поражении Рублева на турнире в Халле: Никакой трагедии не случилось.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на проигрыш Андрея Рублева на турнире в Халле от грузина Николоза Басилашвили (6:7, 4:6).

«Ничего не было! Мы тренируемся. На траве специфика совсем другая. Это чисто вопрос адаптации. И это совершенно другой теннис. Никакой трагедии не случилось, двигаемся дальше», - приводит слова Тарпищева «СЭ».

Рублев десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

На счету Басилашвили - шесть эйсов, две двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из семи.

За выход в третий круг Николоз поборется с победителем матча Оскар Отте (Германия) - Миомир Кецманович (Сербия).