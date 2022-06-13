Касаткина оценила победу в первом матче на траве в текущем сезоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в первом матче на травяном покрытии в текущем сезоне. Росиянка обыграла украинку Ангелину Калинину в первом круге турнира в Берлине.

«Когда проводишь первый матч на траве, то никогда не знаешь, чего ожидать. И я рада, что смогла сегодня победить. Трава - это особое покрытие, и чем больше времени ты проводишь на ней, тем получается лучше», - сказала Дарья на пресс-конференции.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 2 часа 16 минут. На счету россиянки, занимающей 12-е место в рейтинге WTA, пять подач навылет, две двойных ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 21. Ее соперница оформила два эйса, допустила восемь двойных и реализовала четыре брейка из семи.

Добавим, что во втором круге Касаткина сыграет либо со своей соотечественницей Екатериной Александровой, либо с Мариной Заневской из Бельгии.