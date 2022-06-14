Самсонова вышла во второй круг турнира в Берлине, где может встретиться с Кудерметовой

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче первого круга турнира в Берлине победила словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:1.

Встреча длилась 1 час 21 минуту.

Самсонова за это время восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и взяла четыре гейма на подаче соперницы, имея десять возможностей.

На счету Зиданшек два эйса, одна двойная ошибка и один брейкпоинт, который она реализовала.

Следующей соперницей Самсоновой станет либо ее соотечественница Вероника Кудерметова, либо представительница Белоруссии Арина Соболенко.