Серена Уильямс сыграет на Уимблодне-2022

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс объявила о том, что собирается принять участие на Уимблдоне этого года.

«SW и SW19. Пришло время. 2022. Увидимся там. Вперед», - приводит RT сообщения Уильямс в социальных сетях.

Серена семь раз побеждала на Уимблдоне, последний раз она была в финале турнира в 2019 году, когда проиграла Симоне Халеп.

Напомним, что в последний раз Уильямс выходила на корт как раз на прошлогоднем Уимблдоне, где она не смогла завершить матч с белорусской теннисисткой Александрой Саснович.