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Серена Уильямс сыграет на Уимблодне-2022

Американская теннисистка не выступала на протяжении года.
Серена Уильямс сыграет на Уимблодне-2022
14 июня 2022 15:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: Официальный сайт Серены Уильямс

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс объявила о том, что собирается принять участие на Уимблдоне этого года.

«SW и SW19. Пришло время. 2022. Увидимся там. Вперед», - приводит RT сообщения Уильямс в социальных сетях.

Серена семь раз побеждала на Уимблдоне, последний раз она была в финале турнира в 2019 году, когда проиграла Симоне Халеп.

Напомним, что в последний раз Уильямс выходила на корт как раз на прошлогоднем Уимблдоне, где она не смогла завершить матч с белорусской теннисисткой Александрой Саснович.

источник: «RT на русском»
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