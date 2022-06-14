Калинская обыграла Корне и вышла во второй круг турнира в Берлине

Российская теннисистка Анна Калинская во встрече первого тура турнира в Берлине победила француженку Ализе Корне со счетом 6:4, 6:4.

За игру Калинская один раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала пять из девяти брейкпоинтов.

Столько же количество шансов взять гейм на чужой подаче было у Корне, но она записала в свой актив лишь три брейка при двух эйсах и трех двойных ошибках.

Во втором круге Калинская сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, которой уступила на прошлой неделе на турнире в Хертогенбосе.