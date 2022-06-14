Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине, обыграв Заневскую

«Показываем, что в России можно делать продукт уровня НХЛ». Роман Ротенберг — о «Кубке Лиги Ставок» по хоккею 3х3

Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в качестве хоккеиста участвует в проходящем в эти дни в Москве «Чемпионате ФХР - Кубке Лиги Ставок по хоккею 3x3». На счету Романа Ротенберга уже пять результативных передач и три исполненных буллита. После одного из матчей он поделился впечатлениями от турнира и рассказал о перспективах нового хоккейного формата.