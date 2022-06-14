Александрова вышла во второй круг турнира в Берлине, обыграв Заневскую

В Берлине состоялся матч первого круга турнира WTA между россиянкой Екатериной Александровой и Мариной Заневской из Бельгии.
Встреча, которая длилась один час и шесть минут, завершился победой уроженки Челябинска - 6:3, 6:4.
На счету Александровой пять подач навылет, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. Бельгийка оформила четыре эйса, допустила две двойных, не имея шансов на брейки.
В следующем раунде турнира Екатерина сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.
Добавим, что Александрова занимает 27-е место в рейтинге WTA.
источник: «Советский спорт»