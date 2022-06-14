Организаторы US Open допустят российских теннисистов до участия в турнире

Совет директоров USTA в понедельник принял решение о допуске российских теннисистов до US Open, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на The Telegraph.
По данным источника, большинство проголосовало за отсутствие ограничений по национальному признаку из-за реакции АТР и WTA на решение организаторов Уимблдона.
Напомним, что британский турнир «Большого шлема» был лишен рейтингового статуса.
Добавим, что Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября. Действующим победителем турнира в мужской одиночной сетке является первая ракетка России и мира Даниил Медведев.
источник: «РИА Новости»