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Кудерметова одержала волевую победу над Соболенко и вышла во второй круг турнира в Берлине

Следующей соперницей Вероники будет соотечественница Самсонова.
14 июня 2022 18:52
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира в Берлине победила представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счетом 2:6, 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

За это время Кудерметова четыре раза подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала четыре из шести брейкпоинтов.

На счету Соболенко при десяти эйсах и 17 возможностях взять гейм на чужой подаче аналогичное ее соперницы количество двойных ошибок и брейков.

Во втором круге Кудерметова сыграет со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая была сильнее словенки Тамары Зиданшек (7:5, 6:1).

источник: «Советский спорт»
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