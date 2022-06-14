Кудерметова одержала волевую победу над Соболенко и вышла во второй круг турнира в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира в Берлине победила представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счетом 2:6, 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
За это время Кудерметова четыре раза подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала четыре из шести брейкпоинтов.
На счету Соболенко при десяти эйсах и 17 возможностях взять гейм на чужой подаче аналогичное ее соперницы количество двойных ошибок и брейков.
Во втором круге Кудерметова сыграет со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая была сильнее словенки Тамары Зиданшек (7:5, 6:1).
источник: «Советский спорт»