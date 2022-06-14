«Разум восторжествовал, спорт вне политики и должен быть». Тарпищев - о допуске россиян на US Open

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на решение руководства US Open допустить российских и белорусских спортсмены к участию в турнире.

Отметим, что теннисисты из указанных стран сыграют свои матчи под нейтральным флагом.

«Когда с Англией случилось, Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация выступили с осуждением. На этот раз разум восторжествовал, спорт вне политики и должен быть. Вызывает уважение это решение руководства Открытого чемпионата США», - цитирует ТАСС Тарпищева.

Напомним, что организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. Турнир пройдет без начисления рейтинговых очков.