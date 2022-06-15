Медведев обыграл Гоффена на старте турнира в Галле

Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй раунд турнира АТР в Галле.

Российский теннисист нанес поражение бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 6:3, 6:2. Медведев обыграл соперника за один час и шесть минут.

Россиянин шесть раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал три своих брейк-пойнта из пяти. На счету представителя Бельгии два эйса, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейка из двух.

Во втором круге Медведев сыграет против Ильи Ивашко из Белоруссии.