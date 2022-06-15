Касаткина победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Дарья Касаткина во встрече второго тура турнира в Берлине победила свою соотечественницу Екатерину Александрову со счетом 5:7, 6:1, 6:1.

По ходу игры Касаткина три раза подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала девять из 14 брейкпоинтов.

На счету Александровой четыре эйса, семь двойных ошибок и пять брейков при девяти возможностях взять гейм на подаче соперницы.

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победительницей матча Дарья Савилл (Австралия) - Мария Саккари (Греция).