Хачанов победил серба Дьере и вышел в полуфинал турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов во встрече второго круга турнира в Галле победил серба Ласла Дьере со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

По ходу игры Хачанов пять раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал тири из десяти брейкпоинтов.

На счету Дьере девять эйсов, четыре двойные ошибки и два брейка при трех возможностях взять гейм на подаче россиянина.

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира АТР 500, где встретится с победителем матча Николос Басилашвили (Грузия) - Отте Оскар (Германия).