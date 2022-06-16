Медведев обыграл Ивашко и пробился в четвертьфинал турнира в Халле

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах оказался сильнее представителя Белоруссии Ильи Ивашко в матче 1/8 финала турнира в Халле. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Медведев десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

На счету Ивашко - два эйса, ни одной двойной ошибки и не реализовано шесть брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Медведев поборется с победителем встречи Таллон Грикспур (Нидерланды) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).