Кудерметова победила Самсонову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова оказалась сильнее соотечественницы Людмилы Самсоновой во втором круге турнира в Берлине. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу 24-й ракетки мира.
Кудерметова семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.
На счету Самсоновой - восемь эйсов, восемь двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из восьми.
За выход в полуфинал Кудерметова поборется с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
источник: «Советский спорт»