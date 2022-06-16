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Кудерметова отметила, что агрессивность в третьем сете помогла ей победить Самсонову

Россиянки противостояли друг другу во втором круге турнира в Берлине.
16 июня 2022 21:20

Российская теннисистка Вероника Кудерметова дала комментарий после своей победы над соотечественницей Людмилой Самсоновой во втором круге турнира в Берлине.

«Я начала играть очень медленно. Если ты начнешь медлить, то проиграешь. В третьем сете я стала больше подавать вглубь корта. Когда у меня появлялись хорошие моменты, я начинала играть агрессивнее», - приводит слова Кудерметовой WTA.

Отметим, что Кудерметова семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Самсоновой - восемь эйсов, восемь двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал Кудерметова поборется с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

источник: WTA
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