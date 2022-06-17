Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Берлине, проиграв Саккари

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Берлине проиграла гречанке Марии Саккари со счетом 0:6, 3:6.

По ходу игры Касаткина один раз подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала два и четырех брейкпоинтов.

На счету ее соперницы три эйса, одна двойная ошибка и семь брейков при 16 возможностях взять гейм на подаче россиянки.

В полуфинале Саккари может встретиться с Вероникой Кудермерметовой, которая позднее сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.