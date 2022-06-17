Хачанов уступил немцу Отте и не смог выйти в полуфинал турнирa в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Галле проиграл хозяину соревнований немцу Оскару Отте со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

По ходу игры Хачанов 11 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и сделал один брейк, имея девять возможностей.

На счету его соперника 22 эйса, десять двойных ошибок и единственный брейкпоинт, который он реализовал.

Напомним, что турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проходит на травяном покрытии.

В полуфинале Отте может встретиться с лидером российского и международного тенниса Даниилом Медведевым, если тот пройдет испанца Роберто Баутиста-Агута.