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Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле, обыграв в двух сетах испанца Баутиста-Агута

Россиянин победил своего соперника со счетом 6:2, 6:4.
17 июня 2022 17:10
автор: Владислав Корегин

Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел барьер четвертьфинальной стадии турнира в Галле (Франция), одержав победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом – 6:2, 6:4.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 1 час 26 минут. На счету первой ракетки мира восемь подач навылет, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Его соперник не оформил ни одного эйса, допустил две двойных и не реализовал ни одного брейка из девяти.

Добавим, что в полуфинале Медведев сыграет с немцем Оскаром Отте, ранее обыгравшем россиянина Карена Хачанова (4:6, 7:5, 6:4).

источник: «Советский спорт»
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