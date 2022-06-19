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Тарпищев заявил, что Хуркач является неудобным соперником для Медведева

Теннисисты сыграют между собой в финале турнира в Галле.
Тарпищев заявил, что Хуркач является неудобным соперником для Медведева
19 июня 2022 13:52
автор: Владислав Корегин
автор фото: Global Look Press

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча турнира в Галле, в котором первая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с представителем Хубертом Хуркачем.

Отметим, что очная встреча спортсменов состоится сегодня, 19 июня. Начало – в 16:00 мск.

– Хуркач – очень неудобный соперник для Медведева. В матчах против Дани поляк выкладывается на все 100%, залезает Дане под кожу. Надо его прибивать первой подачей – тогда все будет в порядке. В этом матче фаворита нет. Матч будет сложным для Дани, – цитирует Тарпищева Sport24.ru.

Добавим, что ранее на турнире Медведев победил бельгийца Давида Гоффена (6:3, 6:2), Илью Ивашку из Белоруссии (7:6, 6:3), испанца Роберта Баутиста-Агута (6:2, 6:4), а также немца Оскара Отте (7:6, 6:3).

источник: Sport24.ru
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