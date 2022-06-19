Ольховский не уверен, что психологическое состояние стало причиной поражения Медведева от Хуркача

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил влияние психики российского теннисиста Даниила Медведева на его поражение поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 4:6) в финале турнира в Галле.

«Сложно оценивать психологическое состояние Медведева, что послужило тому, что он нервничал. Вчера он психовал и выиграл, сегодня он психовал и проиграл. Даже его тренер в начале второго сета ушёл. Здесь у них своя ситуация, никто не знает, что внутри происходит», - приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Напомним, что на прошлой неделе Медведев также уступил в финале, проиграв в Хертогенбосе представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену.