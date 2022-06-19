В ФТР не удивились решению тренера Медведева покинуть корт

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил решение тренера Даниила Медведева Жиля Сервары покинуть корт в начале второго сета матча с Хубертом Хуркачем (1:6, 4:6) в финале турнира в Галле.

«Я не знаю, выгнал ли его Даниил или он сам ушел. Знаете, это не в первый раз. У них свои, особые взаимоотношения, в которых такое иногда бывает. Я это вижу не впервые», - приводит слова Селиваненко «Чемпионат».

Напомним, что на прошлой неделе Медведев также уступил в финале, проиграв в Хертогенбосе представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену.