Карацев вышел во второй круг турнира в Мальорке, где сыграет с Медведевым

Российский теннисист Аслан Карацев в матче первого круга турнира в Мальорке победил испанца Хауме Мунара со счетом 3:6, 6:1, 6:3.

Встреча длилась 1 час 52 минуты.

Карацев по ходу игры два раза подал навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовал четыре брейкпоинта из семи.

На счету Хауме три эйса, шесть двойных ошибок и один брейк при восьми возможностях взять гейм на подаче россиянина.

Во втором круге Карацев сыграет с первой ракеткой мира и своим соотечественником Даниилом Медведевым, который пропускает первый раунд соревнований.