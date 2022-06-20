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«Сдал финал без боя». Камельзон - о поражении Медведева на турнире Халле.

Россиянин уступил поляку Хуберту Хуркачу.
20 июня 2022 09:33

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на поражение первой ракетки мира Даниила Медведева от представителя Польши Хуберта Хуркача в финале турнира в Галле.

«Удивительно, что Медведев сдал финал без боя, непонятно почему. Судя по такому разгромному счету, он думал, что может спокойно победить», - приводит слова Камельзона «Известия».

Отметим, что по ходу игры Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не имел брейкпоинтов. На счету Хуркача девять эйсов, также две двойные, и три брейка при восьми возможностях взять гейм на подаче россиянина.

Напомним, что на прошлой неделе Медведев также уступил в финале, проиграв в Хертогенбосе представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену.

источник: «Известия»
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