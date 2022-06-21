Медведев назвал Джоковича фаворитом на победу в Уимблдоне-2022

Российский теннисист Даниил Медведев, являющийся первой ракеткой мира, ответил на вопрос о том, кто по его мнению является главным претендентом на победу в предстоящем розыгрыше Уимблдона.

Отметим, что соревнования стартуют 27 июня и завершатся 10 июля. Место проведения – Лондон. Ранее организаторы Уимблдона приняли решение отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в турнире. В связи с данной ситуацией ATP и WTA лишили соревнования рейтинговых очков.

– Новак Джокович всегда является фаворитом. Он выиграл три последних Уимблдона. Он очень хорошо играет на траве. Также на победу претендуют Надаль и Берреттини, – цитирует Медведева Diario de Mallorca.

Добавим, что в прошлом году победителем турнира стал Новак Джокович. В финальной встрече он обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:7, 6:4, 6:4, 6:3).