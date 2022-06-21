Рахимова и Гасанова завершили выступление на турнире в Бад-Хомбурге в одиночном разряде

Российская теннисистка Камилла Рахимова за полтора часа проиграла во втором круге турнира в Бад-Хомбурге француженке Каролин Гарсия со счетом 3:6, 4:6.

По ходу игры Рахимова два раза подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала один брейкпоинт из семи.

На счету Гарсии 12 эйсов, две двойные и три брейка при стопроцентной реализации брейкпоинтов.

Также сегодня свой матч первого круга доиграла другая россиянка Анастасия Гасанова. Она уступила в двух сетах Ангелик Кербер - 2:6, 2:6.

На поле девушки провели 1 час и 14 минут. Гасанова два раза подала навылет и допустила восемь двойных ошибок, не взяв подачу соперницы. У Кербер было четыре брейка, такое же количество эйсов и одна двойная.