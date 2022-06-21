Касаткина победила немку Нимайер и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина во встрече второго круга турнира в Бад-Хомбурге победила немку Юли Нимайер со счетом 6:1, 3:6, 6:1.

По ходу игры Касаткина три раза подала навылет, совершила такое же количество двойных ошибок и реализовала шесть из 14 брейкпоинтов.

На счету Нимайер пять эйсов, четыре двойные и три брейка при 16 возможностях взять гейм на подаче россиянки.

Касаткина вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей матча между Кэти Сван (Великобритания) и Бьянкой Андрееску (Канада).