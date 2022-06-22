Медведев прокомментировал победу над Карацевым на турнире в Мальорке

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировала свою победу над соотечественником Асланом Карацевым в матче 1/8 финала турнира на Мальорке (4:6, 6:3, 6:2).

«Было трудно держать ритм из-за ветра. Ощущение, что многие очки набирали те, кому удавалось вернуть мяч в корт. Было непросто, я рад победе», - приводит слова Медведева пресс-служба.ATP.

Отметим, что за выход в полуфинал россиянин поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Добавим, что призовой фонд турнира составляет 886 тысяч евро. В прошлом году его победителем стал Даниил Медведев, обыгравший в финале американца Сэма Куэрри со счетом 6:4, 6:2.