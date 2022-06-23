Касаткина уступила Андрееску в четвертьфинале турнира Бад Хомбурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску в четвертьфинале турнира Бад Хомбурге. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 64-й ракетки мира.

Андрееску три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

На счету Касаткиной - четыре эйса, шесть двойных ошибок и реализовано два брейк-пойнта из шести.

За выход в финал Андрееску поборется с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) - Аманда Анисимова (США).