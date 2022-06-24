Медведев назвал фаворитов грядущего Уимблдона

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев назвал фаворитов Уимблдона-2022.

«Джокович всегда является фаворитом. Он выиграл последние три Уимблдона, которые были сыграны. Он очень хорош в игре на траве. Конечно, Надаль может выиграть абсолютно любой турнир, в котором играет», - цитирует российского теннисиста RT, ссылаясь на Diario de Mallorca.

По данным источника, Мевдедев к числу фаворитов также причислил итальянца Маттео Берреттини.

Напомним, накануне первая ракетка мира Медведев вылетел с турнира в Мальорке, уступив в двух сетах испанцу Роберто Баутиста-Агуту.

Добавим, что сам Медведев не выступит на Уимблдоне, организаторы которого не допустили российских и белорусских теннисистов. По этой причине британский турнир «Большого шлема» был лишен рейтинговых очков.

Соревнования в основной сетке Уимблдона начнутся с 27 июня.