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Медведев назвал фаворитов грядущего Уимблдона

Первая ракетка мира по национальному признаку не сыграет на британском турнире «Большого шлема».
24 июня 2022 09:44
автор: Максим Скороходов

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев назвал фаворитов Уимблдона-2022.

«Джокович всегда является фаворитом. Он выиграл последние три Уимблдона, которые были сыграны. Он очень хорош в игре на траве. Конечно, Надаль может выиграть абсолютно любой турнир, в котором играет», - цитирует российского теннисиста RT, ссылаясь на Diario de Mallorca.

По данным источника, Мевдедев к числу фаворитов также причислил итальянца Маттео Берреттини.

Напомним, накануне первая ракетка мира Медведев вылетел с турнира в Мальорке, уступив в двух сетах испанцу Роберто Баутиста-Агуту.

Добавим, что сам Медведев не выступит на Уимблдоне, организаторы которого не допустили российских и белорусских теннисистов. По этой причине британский турнир «Большого шлема» был лишен рейтинговых очков.

Соревнования в основной сетке Уимблдона начнутся с 27 июня.

источник: «RT на русском»
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