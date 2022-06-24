Латвия не допустила российских и белорусских спортсменов до женского теннисного турнира

Латвийский теннисный союз (LTS) отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров ITF под своей эгидой.

«7 июня 2022 года Латвийский теннисный союз достиг договоренности с Международной федерацией тенниса о том, что лиепайский международный турнир по теннису среди женщин в этом году пройдет без участия российских и белорусских спортсменов», - говорится в сообщении пресс-службы LTS.

Как уточняет журналист Янник Шнайдер, российские и белорусские теннисистки, заявленные на турнир, были уведомлены о том, что отстранены от всех соревнований на территории Латвии.

Добавим, что лиепайский международный турнир пройдет в Юрмале с 11 по 17 июля.