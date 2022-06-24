Даниил Медведев заявился на турнир Astana Open в Нур-Султане

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев заявился на турнир категории ATP 250 Astana Open, который пройдет с 18 по 25 сентября в Нур-Султане.

«Я очень рад участвовать в турнире Astana Open в этом году. Многие великие игроки до меня приезжали в этот замечательный город, и я с нетерпением жду начала турнира», - приводит слова Медведева пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Напомним, накануне первая ракетка мира Медведев вылетел с турнира в Мальорке, уступив в двух сетах испанцу Роберто Баутиста-Агуту.