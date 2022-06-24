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Энди Маррей: Понимаю позицию Уимблдона по поводу отстранения российских теннисистов

Спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в предстоящем розыгрыше турнира.
24 июня 2022 13:36
автор: Владислав Корегин

Британский теннисист Энди Маррей высказался по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне-2022.

Отметим, что соревнования пройдут с 27 июня по 10 июля в Лондоне. Ранее организаторы турнира приняли решение исключить россиян и белорусов. В связи с данной ситуацией ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

– Я знаком с несколькими российскими игроками и поддерживаю с ними дружеские отношения. Я сочувствую им в связи с тем, что они не смогут сыграть на турнире. Понимаю, что это может показаться им несправедливым, но я понимаю позицию Уимблдона, – цитирует Маррея Eurosport.

Напомним, что в прошлом году чемпионом турнира в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович, а в женском – представительница Австралии Эшли Барти.

источник: Eurosport.co.uk
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