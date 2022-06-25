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Стало известно, когда отменять запрет на участие в Уимблдоне для россиян

ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира рейтинговые очки.
25 июня 2022 11:15
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно, на сколько действует запрет для российских теннисистов на участие в Уимблдоне.

Напомним, что он также распространяется на спортсменов из Белоруссии.

«Решение, которое мы приняли, касается только турнира этого года. Но мы все еще убеждены, что это было правильное решение. Невозможно сказать, в какой ситуации мы окажемся в следующем году», — приводит Bloomberg слова исполнительного директора турнира Салли Болтон.

Добавим, что турнир начнется в понедельник, 27 июня. Лучшим среди россиян в прошлом году стал Карен Хачанов. Он в четвертьфинале уступил Денису Шаповалову из Канады.

источник: Bloomberg
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