Кафельников заявил, что снятия запрета на общение теннисиста с тренером является ненужной затеей

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался по поводу снятия запрета на общение теннисиста со своим тренером во время матча.

Ранее стало известно, что коучинг будет применяться на квалификациях и матчах основной сетки турниров ATP, а также на US Open. При этом отмечалось, что тренер должен сидеть на специальном месте.

– Будь я игроком на данный момент, то выступал бы против данного решения. Для этого формата существуют другие соревнования, например, Кубок Дэвиса. А здесь немного другая история. Зрелищность это не повысит. Ненужная затея, – цитирует Кафельникова RT.

Отметим, что коучинг будет опробован на соревнованиях после Уимблдона-2022.