Зверев смог сократить отставание от Медведева в обновленном рейтинге ATP

В понедельник, 27 июня, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что первой ракеткой мира по-прежнему является россиянин Даниил Медведев, на счету которого 7955 очков. На второй строчке расположился Александр Зверев из Германии – его отставание от российского спортсмена сократилось с 1130 очков до 925. Тройку лучших замкнул серб Новак Джокович (6770).

Добавим, что еще один представитель России Андрей Рублев остался на восьмой позиции, а его соотечественники Карен Хачанов и Аслан Карацев заняли 22-е и 42-е места соответственно.