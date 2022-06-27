Дарья Касаткина сохранила за собой 13-е место в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина осталась на 13-м месте в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, который был опубликован в понедельник, 27 июня.

Отметим, что на счету 25-летней спортсменки 2645 набранных очков. Ранее Касаткина дошла до четвертьфинальной стадии турнира в Бад-Хомбурге.

Лидером рейтинга по-прежнему является представительница Польши Ига Швентек (8576 очков). С третьего на второе место переместилась Онс Жабер из Туниса (4340). Тройку лучших замкнула эстонка Анетт Контавейт (4306).

Добавим, что в топ-30 вошли еще две россиянки, а именно Вероника Кудерметова (21-я) и Екатерина Александрова (30-я).