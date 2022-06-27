Джокович вышел во второй круг «Уимблдона», переиграв Квон Сон У

Сербский теннисист Новак Джокович преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Великобритании.

Вторая ракетка мира обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Джокович оформил 13 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У его соперника семь подач навылет, пять двойных два реализованных брейка из шести.

Добавим, что в следующем круге «Уимблдона» Джокович сыграет с победителем пары Танаси Коккинакис (Австралия) –Камиль Майшхак (Польша).