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Джокович вышел во второй круг «Уимблдона», переиграв Квон Сон У

Встреча между теннисистами продолжалась два часа и 27 минут.
27 июня 2022 18:11
автор: Александр Поволоцкий

Сербский теннисист Новак Джокович преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Великобритании.

Вторая ракетка мира обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Джокович оформил 13 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У его соперника семь подач навылет, пять двойных два реализованных брейка из шести.

Добавим, что в следующем круге «Уимблдона» Джокович сыграет с победителем пары Танаси Коккинакис (Австралия) –Камиль Майшхак (Польша).

источник: «Советский спорт»
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