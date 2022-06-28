Берреттини не сыграет на Уимблдоне-2022 в связи с положительным тестом на коронавирус

Итальянский теннисист Маттео Берреттини сообщил о том, что он не примет участие в Уимблдоне-2022 из-за положительного теста на COVID-19.

Отметим, что соревнования стартовали 27 июня в Лондоне. В матче первого круга 26-летний спортсмен должен был сыграть с чилийцем Кристианом Гариным. Итальянца на турнире заменил представитель Швеции Элиас Имер.

– Я с разбитым сердцем объявляю, что мне нужно отказаться от Уимблдона из-за положительного ковид-теста. Не могу выразить то разочарование, которое я сейчас чувствую. Мечта на этот год закончилась, но я вернусь сильнее, – написал Берреттини в своих соцсетях.

Добавим, что в прошедшем розыгрыше Уимблдона итальянец дошел до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 7:6, 4:6, 4:6, 3:6.